Formiche.net - Sul fisco il governo è pronto a chiudere i giochi su Irpef e cartelle

Iltorna in manovra sul. Sul taccuino di Giancarlo Giorgetti e Maurizio Leo, ministro e viceministro dell’Economia, ci sono due annotazioni. Primo, un nuovo taglio dell’, il più focalizzato possibile sul ceto medio e, secondo, una quinta rottamazione delleesattoriali per provare a sgonfiare il mastodontico magazzino dormiente da 1.100 miliardi. Ad aggiornare la tabella di marcia ci ha pensato lo stesso Leo, nel corso dell’inaugurazione dell’Anno giudiziario tributario, alla Camera.Primo punto, i lavori della commissione incaricata dal Tesoro per individuare il monte-che sarà possibile smaltire tramite una riscossione parziale, anche a mezzo rottamazione, misura fortemente invocata dalla Lega. “Adesso abbiamo il presidente Benedetti (Roberto, ndr) che sta facendo tutta una ricognizione e all’esito di quello che ci dirà faremo tutte le opportune valutazioni.