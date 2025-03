Sul delitto di Garlasco è tutto da rifare? La traccia di Dna leggibilissima le impronte di scarpe e dita | i dettagli da rivedere

Leggi su Open.online

Di certezze neldi, o meglio nella ricostruzione emersa finora dalle sentenze, ce ne sono sempre meno. Il Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli, è stato giudicato dai periti della difesa di Alberto Stasi e poi della procura «leggibilissimo» e compatibile con quello di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima a cui martedì 11 marzo è stato notificato l’avviso di garanzia. E sono stati rimessi in discussione anche due elementi tra i più noti dell’indagine, come le orme dellesulla scena dell’omicidio e ledigitali sul dispenser per il sapone usato dall’assassino, fondamentali nei processi che hanno portato alla condanna definitiva di Albert Stasi a 16 anni. È quanto si evince dal documento con cui la procura di Pavia ha ottenuto dalla Cassazione – dopo il duplice rifiuto del gip – la riapertura del fascicolo riguardante l’omicidio di Chiara Poggi.