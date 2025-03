It.insideover.com - Sudan, così la gomma arabica delle caramelle diventa un’arma di guerra

A prima vista, l’industria dellapotrebbe sembrare un dettaglio marginale nell’infernoese. Il Paese è devastato da quasi due anni di conflitto, tra le peggiori crisi umanitarie del pianeta, con milioni di sfollati e un’economia in macerie. Eppure, dietro questa resina naturale, estratta dagli alberi di acacia e usata in prodotti di largo consumo come Coca-Cola, M&M’s e nelle filiere Nestlé, si cela un traffico clandestino che alimenta lae arricchisce le tascheForze di Supporto Rapido (RSF).Questo gruppo paramilitare, in lotta con l’esercito nazionaleese dall’aprile 2023, ha esteso il suo controllo sulle principali zone di raccolta nel Kordofan e nel Darfur, trasformando lain una preziosa risorsa di finanziamento per la propria macchina da