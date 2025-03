Sucker Punch | la spiegazione del finale del film di Zack Snyder

Leggi su Cinefilos.it

: ladeldeldiè noto al pubblico mondiale soprattutto per il suo lavoro sul DC Extended Universe come regista dei blockbuster L’uomo d’acciaio, Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League. Prima di portare sul grande schermo l’universo condiviso della DC Comics, però, ha intrecciato mondi su mondi con un’opera originale:. Diretto e co-scritto da, questoè stato deriso dalla critica alla sua uscita in sala nel 2011, in parte perché la sua trama – compreso l’attoun po’ tortuoso – è stata ritenuta incomprensibile da molti.Ancora oggi, a distanza di anni dall’uscita nelle sale, la vera storia delrimane aperta all’interpretazione, il che significa che per spiegarne ilbisogna guardare a più di un punto di vista.