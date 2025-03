Ilrestodelcarlino.it - Studio di architettura di Cesena tra le 100 società a più rapida crescita secondo il Financial Times

, 12 marzo 2025 – Unodidiè tra le primea piùil. È il Pier Currà diche, in base ad un classifica del prestigioso network, merita di avere uno spazio importante. Nella classifica FT 1000: Europe’s Fastest Growing Companies 2024, lote è al 29esimo posto in Europa, mentre nella classifica italiana è il numero 10 su 501 aziende. LoPier Currà ha un team di circa trenta persone.i vertici dell’azienda l’approccio progettuale si distingue per la ricerca di soluzioni che non si limitino a offrire una risposta funzionale, ma elaborano le esigenze della committenza in un progetto significativo e rappresentativo dei valori che si intende esprimere. Ogni commessa è affrontata attraverso soluzioni che coniugano un approccio attento agli impatti sociali e ambientali prodotti.