Lanazione.it - Studente pestato fuori della scuola dal fratello di un compagno. Voleva vendicarlo

Leggi su Lanazione.it

Assisi, 12 marzo 2025 - Colpito più volte sul viso daldi undi. Succede all'uscita di un Istituto di santa Maria degli Angeli. Il giovane picchiato, minorenne, ha sporto denuncia alla Polizia per lesioni personali. La vittima ha riferito ai poliziotti che qualche giorno prima,è stato avvicinato dal diciannovenne che, senza motivo, lo ha più volte picchiato violentemente al volto.Cosa c'è dietro il pestaggio? Sembra che l'aggressore abbia voluto vendicare ilche a sua volta aveva litigato con lo. A causa delle percosse, il minore è dovuto andare in Ospedale per lesioni comunque guaribili in due giorni. I poliziotti hanno deferito il 19enne alla ProcuraRepubblica di Perugia per il reato di lesioni personali.