Striscia La Notizia verso la chiusura? Ipotesi Maria De Filippi per il dopo-Ricci

Il calo di ascolti diLasta facendo riflettere i vertici di Mediaset su un possibile stop allo storico programma ideato da Antonio. La trasmissione, da sempre considerata intoccabile, potrebbe lasciare spazio a un nuovo format firmatoDe.L’indiscrezione: un quiz game al posto di?Secondo quanto riportato da TvBlog, la Destarebbe lavorando a un quiz game, la cui puntata zero verrà registrata nei prossimi giorni. Tuttavia, la conduttrice non sarebbe presente in studio, come accade già per Temptation Island, e il programma verrebbe affidato a un altro volto televisivo.Il declino die il successo di Affari TuoiL’arrivo di Stefano De Martino ad Affari Tuoi ha dato una spinta significativa agli ascolti di Rai1, mentre il tg satirico di Canale 5 continua a registrare uno share intorno al 15%, indebolendo anche il prime time della rete.