Storia di un lockdown Una mostra fotografica per non dimenticare

Gli scatti di Marco Rossoni ripercorrono il doloroso periodo del“Quest’anno, in occasione della Giornata in ricordo delle vittime del COVID – introduce Giovanni Palazzo, Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest – abbiamo voluto dar voce alle immagini con unanel Percorso giallo dell’Ospedale di Treviglio. Grazie agli scatti fotografici di Marco Rossoni, professionista arzaghese, ripercorreremo i momenti dolorosi del, con scatti in bianco e nero rubati duranti gli interventi dei volontari della Croce Rossa di Treviglio, un periodo che ha segnato profondamente le vite di tutti noi, soprattutto del personale sanitario, un tempo che “sospeso” che ci ha profondamente segnati e cambiati”.“«di un» – illustra Marco Rossoni, Fotografo freelance – racconta, in una serie di scatti da me realizzati durante il primo(tra aprile e maggio del 2020), soprattutto il lavoro svolto dagli operatori del soccorso della Croce Rossa ma anche momenti di vita con fotografie che si riferiscono alle prime riaperture, con i cittadini che, piano piano, cercavano di tornare alla normalità girando per strada o mentre trovavano al lavoro con le mascherine».