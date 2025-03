Ilrestodelcarlino.it - Stop all’atto dell’Ast. Saltamartini mette il freno. L’esultanza dei sindacati

aziendale dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli. Ilalla procedura per l’adozione del documento, pubblicato il giorno prima della cessazione del rapporto con il direttore generale, è arrivato dal vice presidente della giunta e assessore alla Sanità Filippoche in aula, rispondendo ad un’interrogazione dem a prima firma della capogruppo Anna Casini, ha sottolineato che l’atto vice presidente della giunta e assessore alla Sanità Filippo. "Lo avevamo detto e ribadito in ogni circostanza che l’Atto Aziendale, redatto dalla Direzionedi Ascoli con cui la medesima aveva individuato i servizi e l’organizzazione degli stessi, era pregno di vizi procedurali, in quanto la determina numero 23 del 31 gennaio del 2025 era stata adottata in dispregio alla vigente normativa".