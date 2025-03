Stop al test di ingresso a Medicina | il primo semestre sarà aperto a tutti

Leggi su Ilfaroonline.it

12 marzo 2025- Novità in arrivo per i corsi di laurea ine Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria,Veterinaria, dopo che la Camera ha approvato in via definitiva la legge delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso a questi corsi di laurea magistrale. Le novità, confermano dal Ministero dell’Università e della Ricerca, riguardano principalmente loaidigli aspiranti medici avranno la possibilità di iscriversi a unfiltro. Dopodiché si accederà al numero programmato, a partire dal secondo. Numero programmato che, spiegano,“calcolato sul fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e sulla disponibilità degli Atenei”.Ilvedrà esami e didattica standardizzati pera livello nazionale.