Ilfattoquotidiano.it - “Sto aprendo un OnlyFans. Il mio obiettivo? Pagare tutti i debiti”: l’annuncio dell’attrice Jessie Cave, star della saga di “Harry Potter”

, l’attrice che ha raggiunto la fama internazionale nel 2009 grazie al ruolo di Lavender Brown nelladi, ha recentemente fatto parlare di sé. Dopo anni di successi in progetti televisivi e cinematografici, laha deciso di aprire un account su. A 37 anni, l’attrice ha spiegato la sua scelta sui social media, rivelando che la motivazione principale dietro questa mossa è la necessità di “i suoi”.Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare dalla piattaforma, la 37enne ha chiarito con fermezza che non pubblicherà materiale a sfondo sessuale: “Sto lanciando un, non è unsessuale”. In un video su Instagram, ha spiegato che il suo account sarà dedicato a un tipo di contenuto molto specifico: “i suoni dei capelli di migliore qualità” e “roba molto sensuale”, ma “destinata a chi ha un particolare feticismo per i capelli”.