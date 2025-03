Quotidiano.net - StMicroelectronics: Cassa integrazione a Catania per 2.500 dipendenti

Si è conclusa nei giorni scorsi la procedura di consultazione sindacale per l'accesso allaguadagni ordinaria di un massimo di 2.500sui 5.400 del sito didi. Lo rendo noto la multinazionale di microelettronica. Tutte le organizzazioni sindacali e l'azienda hanno analizzato la contrazione temporanea degli ordini, non imputabile a Stm, e che darà luogo alla sospensione dell'attività lavorativa esclusivamente per le attività manifatturiere del sito, è escluso quindi il nuovo investimento chiamato WSic, per due periodi non consecutivi dal 15 al 24 marzo e poi dal 27 aprile al 4 maggio. Questa misura limitata nel tempo, ricorda Stm, è stata utilizzata anche in passato per gestire cali della domanda di mercato ricorrenti nell'industria dei semiconduttori.