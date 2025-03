Movieplayer.it - Stephen Dorff e Cristiana Capotondi: ciak a Roma per la romcom No Place Like Rome

Un amore imprevisto nellanticaal centro della pellicola diretta da Cecilia Miniucchi, che vanta la presenza delle stare Radha Mitchell a fianco di. Le star internazionalie Radha Mitchell affiancanonellaindie No, le cui riprese sono in corso a. Diretto dalla regista italiana Cecilia Miniucchi, trapiantata a Los Angeles, il film ruota attorno a un fotografo americano di nome Connor (), che lascia New York alla volta della Città Eterna durante le vacanze di Natale per un mix di lavoro e vacanza. Dovrebbe raggiungerlo il figlio adolescente, ma dopo che quest'ultimo cambia i suoi piani Connor, che nutre un rapporto conflittuale con l'ex moglie (Radha Mitchell), si imbatte in un'affascinante e estroversa .