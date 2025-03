Oasport.it - Stefano Zanatta: “Piganzoli ha una mentalità vincente, le Professional sono ancora importanti”

Leggi su Oasport.it

Dopo la prima tappa della Tirreno-Adriatico, ne abbiamo approfittato per parlare di questo inizio di stagione insieme a, direttore sportivo alla Polti VisitMalta, la formazione di Ivan Basso e Alberto Contador dove il tecnico veneto è approdato nel 2021., qual è il bilancio dell’inizio di stagione della Polti VisitMalta? “Un bilancio molto buono. Abbiamo corso poco in quanto è difficile trovare posto nelle corse. essendo la nostra una squadrae quindi dipendiamo dagli inviti degli organizzatori, che quest’anno, almeno per il momento,venuti meno rispetto agli altri anni. I risultati nel complessobuoni e siamo felici di come stiamo lavorando”.è molto corteggiato in vista del 2026: proverete a tenerlo o non sarà facile? “E’ un corridore che sta crescendo bene e già anni fa lo cercavano altre squadre, ma lui ha scelto di restare con noi.