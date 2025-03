Ilgiorno.it - Stefanina Riva, l’incidente è un delitto: l’anziana uccisa dal figlio. Le liti, la polizza da 100mila euro e la messinscena post mortem

Milano – “Le prime risultanze investigative hanno in sostanza evidenziato come la persona offesaPierafosse da tempo vittima di una condotta vessatoria e prevaricatrice da parte delche può sicuramente definirsi maltrattante”. L’indagine sull’omicidio della pensionata di 75 anni, secondo l’accusa picchiata e soffocata dalPietro Federico Crotti la sera dello scorso 12 gennaio (anche se se n’è avuta notizia soltanto ieri), ricostruisce gli ultimi mesi di vita del, caratterizzati dalle continue angherie del quarantasettenne arrestato due giorni fa dalla polizia. A testimoniarlo ci sono gli interventi delle forze dell’ordine nel palazzo di via Wildt 4, in zona Casoretto, dove l’uomo era tornato a vivere dopo la scomparsa del padre, stroncato da un cancro l’estate scorsa.