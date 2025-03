Ilfattoquotidiano.it - “Stefania Orlando è uscita di casa ed è andata a vivere con un altro. Se mi ha tradito? Non ho mai indagato”: lo rivela Andrea Roncato

Ospite de La Volta Buona nella puntata del 12 marzo,è tornato a parlare del suo travagliato passato sentimentale. Al centro del racconto, il matrimonio con, segnato da presunti tradimenti che l’attore aveva confermato in passato, ma su cui, a distanza di anni, preferisce non esprimersi apertamente. “Semi ha? Non lo so. Io non ho mai, se devo essere sincero”, ha dichiarato, mettendo le mani avanti.Sull’ipotesi di un adulterio da parte di, l’attore ha condiviso con Caterina Balivo la sua versione: “Non so semi abbiacon qualcun, ma io posso garantire che quando ci sono atti d’infedeltà o un matrimonio finisce, la colpa è di entrambi. Io me le sono prese le mie responsabilità”. Ha poi aggiunto che, quando si ama davvero, il tradimento non è un’opzione: “Posso garantire che quando due persone sono innamorate l’una dell’altra, l’idea di tradire non passa nemmeno per l’anticamera del cervello”.