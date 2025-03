Gamerbrain.net - Steam Deck si aggiorna con tante migliorie ed alcune novità

Leggi su Gamerbrain.net

Valve ha rilasciato un nuovomento per il client disul canale Stable, portando una serie di miglioramenti significativi in termini di stabilità, funzionalità e ottimizzazione dell’esperienza di gioco. Scopriamo insieme tutte le principaliintrodotte.– Gamerbrain.netGeneraliGestione Remota delle Demo: Gli utenti possono ora installare e disinstallare le demo da remoto direttamente dalla lista dei giochi nel proprio profilo.Ottimizzazione del Multi-Gioco: L’opzione “Passa al gioco precedente” è stata sostituita da “Chiudi gioco precedente” nel dialogo “Avvia più giochi”.Gestione delle Notifiche: Le notifiche di gioco non appariranno più per gli amici in gioco dopo una riconnessione a, inclusa la ripresa dalla sospensione.