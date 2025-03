Amica.it - Stava impazzendo da tre giorni. Poi, la telefonata di due ore per spiegargli una scena: Zendaya ha "salvato" Robert Pattinson e il loro film

Ah, se non ci fosse lei, bisognerebbe inventarla! Chissà chenon abbia davvero pensato questo di. Perché l’attore inglese ha dovuto ammettere che senza l’intervento provvidenziale della collega in un momento particolarmente critico delnuovo, ora non staremmo qui a parlare di un nuovo. Già, perché l’attrice è riuscita, in due ore di, a non «far impazzire» l’ex vampiro cinematografico. Che proprio non riusciva a capire unada tre lunghissimiha spiegato per 2 ore unaLa storiella l’ha raccontata lo stessointervistato dalla rivista francese Premiere. Dove ha rivelato il momento più difficile delle riprese di The Drama, la pellicola dello scrittore e regista Kristoffer Borgli (quello di Dreamrio – Hai mai sognato quest’uomo? Lo trovate su Prime Video).