Lanazione.it - Stasera Nadia Terranova presenta il suo libro “Quello che so di te“

Leggi su Lanazione.it

alle 18 l’autricesarà ospite della libreria Feltrinelli in via Beccheria perre il suo ultimoche so di te“ edizione Guanda. Il suo romanzo più personale e più intenso, che ci interroga sul potere della memoria, individuale e collettiva, e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. “Questa non è solo una storia di donne, ma anche di uomini. Di padri che hanno spalle larghe e braccia lunghe, buone per lanciare granate in guerra. Di padri che possono spaventarsi, fuggire, perdersi“. “ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e più intenso, che ci interroga sul potere della memoria, individuale e collettiva, e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo“. Durante l’incontro di oggi alla Feltrinelli l’autrice dialogherà con Stefano Tofani.