Amica.it - Stasera in tv la quarta e ultima puntata di "Rocco Schiavone 6" con Marco Giallini: ecco tutte le anticipazioni

Leggi su Amica.it

Sarà per quel suo modo un po’ ruvido. Per quella voce roca che graffia anche senza volerlo. Sarà perché un uomo così nella nostra vita non lo vorremmo – quanto è complicato! – anche se ci attira come una falena alla luce. Sarà che di poliziotti come lui ne servirebbero a dozzine. Per tutto questo e molto altro: già ci mancain tv va in onda ladi6. La serie che ha risollevato gli ascolti di Rai 2 – l’appuntamento è alle 21.25 in tv o, in alternativa in streaming su RaiPlay, dove ci sono anche gli episodi precedenti – e che continua a conquistare pubblico.Già il titolo dice tutto: Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Sudamerica? La scena, infatti, questa volta si sposta dalle nevi valdostane alla calura soleggiata dell’Argentina di Buenos Aires.