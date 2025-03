Oasport.it - Startlist superG La Thuile 2025: orari, programma, tv, streaming, pettorali delle italiane

Giovedì 13 marzo si disputerà il primofemminile di La, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-di sci alpino. Sarebbe meglio usare il condizionale, visto che le avverse condizioni meteo hanno portato alla cancellazionedue prove cronometrate di discesa e hanno costretto gli organizzatori a rivoluzionare ilgare in Valle d’Aosta. Appuntamento alle ore 11.00, sperando che le atlete possano davvero presentarsi al cancelletto di partenza.Federica Brignone svetta al comando della classifica generale con 322 punti di vantaggio nei confronti della svizzera Lara Gut-Behrami e potrebbe davvero dare la spallata definitiva per la conquista della Sfera di Cristallo, inseguendo il risultato di lusso di fronte al proprio pubblico dopo aver già vinto due gare in questa specialità nel corso della stagione.