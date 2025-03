Oasport.it - Startlist prova discesa La Thuile 2025: tutto cancellato, il nuovo programma del fine settimana

AGGIORNAMENTO 7.25: Anche la secondaè stata cancellata a causa della neve che, secondo le previsioni meteo, non darà tregua per tutta la. Ad ogni modo, ilva ora verso uno stravolgimento. La FIS vorrebbe far disputare unae un superG, come daoriginario. Dunque possibile che venga prevista unadomani, poi venerdì lae sabato il superG. Qualora non si riesca a disputare nemmeno ladi domani, allora resterebbero i due superG di venerdì e sabato. L’ufficialità arriverà però solo nelle prossime ore.Dopo la cancellazione odierna causa maltempo del primo training ufficiale, c’è grande attesa per capire se ci sarà la possibilità di disputare nella giornata di domani (mercoledì 12 marzo) l’unicacronometrata in vista dellalibera di La, in occasione della penultima tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2024-di sci alpino.