Metropolitanmagazine.it - Stan Lee: The Final Chapter, il trailer del documentario che rivela gli abusi subito dall’icona Marvel negli ultimi anni di vita

Unsuglitumultuosidella leggenda dei fumettiLee è in lavorazione e sta per uscire. IntitolatoLee: The, il film porta i fan dietro le quinte per un’esplorazione approfondita di comeLee sia stato sfruttato dai suoi ex soci in affari per meri guadagni finanziari. Ilè diretto da Jon Bolerjack, che ha lavorato a stretto contatto con Lee durante gliquattrodella sua. Come uno degli assistenti di, Bolerjack ha accompagnato Lee e il suo entourage a numerosi eventi e ha girato diverse centinaia di ore di video, che costituiscono la base per il. Ilmette in evidenza i “confidenti più stretti di Lee, tra cui diversi che hanno sfruttato la salute in declino e la sua età“.Lee: Theevidenzia come Lee sia stato utilizzato per generare entrate alle convention, visto che cimeli autografati e servizi fotografici hanno fruttato ingenti somme di denaro, la maggior parte delle quali “non sono mai state viste da Lee o dalla sua famiglia“.