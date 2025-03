Pisatoday.it - Stadio, si va verso l'ok all'ampliamento della Curva Nord: 375 posti in più per Pisa-Mantova

C'è grande attesa in città, principalmente nella tifoseria nerazzurra, per la riunioneCommissione provinciale di vigilanza che si svolgerà domani, giovedì 13 marzo: sul tavolo delle autorità c'è il via libera definitivo al primo aumento di capienzadell'Arena Garibaldi.