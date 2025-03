Ilrestodelcarlino.it - Stabat Mater, un magico debutto. Danza e musica in uno spettacolo

in unodedicato ad uno dei capolavori di Rossini. Per la stagione divenerdì al Teatro Rossiniin prima assoluta didella coreografa ferrarese Monica Casadei, nuovo lavoro dedicato all’opera del Cigno. "Lo– si legge nelle note di sala - è un tributo corale all’anima delle donne, al loro amore universale, incarnato dalla madre per eccellenza e rappresenta l’evoluzione di un percorso di ricerca pluriennale che la coreografa ha dedicato all’incontro frareligiosa". Monica Casadei, oltre alla coreografia, firma anche regia, luci e costumi. Itori in scena sono: Michelle Atoe, Julia Canard, Monica Castorina, Arianna Cunsolo, Alfonso Donnarumma, Chiara Falzone, Costanza Leporatti, Enrico Luly, Gioele Marcante, Chiara Matterazzo, Mattia Molini, Minami Michiwaki, Christian Pellino, Clarissa Pizzo, Carlotta Quercetani.