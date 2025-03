Zonawrestling.net - Squash a Jobber: Info & Card finale “Grandeur 2025” (Psycho Clown debutta in Italia, ritorna Cara Noir)

Leggi su Zonawrestling.net

Lee ladi “”, prossimo Show dellaWrestling, in programma Sabato 15 Marzo a Cesate (MI), che vede il debutto indell’ex pluricampione AAAe il ritorno di, Ex-PROGRESS World Champion:SAJSabato 15 Marzo – Cesate (MI)Centro Sport Cesate – Via Dante 72Inizio Ore 19.00 – Biglietti Online QUISAJ Openweight ChampionshipSebastian De Witt (c) Vs GoroSAJ/ASCA Tag Team ChampionshipGGG (JJ Gale/El G) (c) Vs L’Orda (Luca Bjorn; RUST)Intergender Six Tag Team MatchTeam Spencer (Spencer, Irene, Session Moth Martina) vs Team Mills (Connor Mills, Emersyn Jayne, Elia Piddu)3 Way MatchCrimi Vs Flamingo Vs Mike BirdCombat Roulette Round 1 MatchNico Inverardi VsMirko Mori VsLupo Vs ???