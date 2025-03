Perugiatoday.it - Sport e solidarietà: la squadra "presta" agli avversari il difensore più forte che fa la differenza

Leggi su Perugiatoday.it

Ffair play e’ in campo. Unasi è presentata ai nastri di partenza della prima giornata di campionato di calcio a 5 Fisdir, organizzato dalla Federazione ItalianaDisabilità Intellettiva Relazionale, con qualche assenza tale da non consentire di schierare in campo un.