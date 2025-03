.com - Sport e Psicologia, convegno a Senigallia

In biblioteca il prossimo 22 marzo, 12 marzo 2025 – Il Comune di, la Consulta delloin collaborazione con l’ A.I.P.S. (Associazione Italiana didello) e il Panathlon club, organizzano ildal titolo:“: dall’attività fisica alla vittoria paralimpica” che si terrà Sabato 22 Marzo dalle ore 9:00 alle ore 12:30, presso la Sala conferenze Biblioteca Antonelliana.L’evento è finalizzato ad approfondire alcune importanti tematiche emerse nel corso del precedente evento “: è possibile conciliare prestazioneiva e benessere dell’atleta?”, tenutosi l’8 febbraio scorso.In particolare, verrà evidenziata l’importanza dell’attività fisica come mezzo di prevenzione per la salute fisica e mentale, con un focus specifico sull’attività motoria adattata alla disabilità; verranno inoltre presentate indicazioni pratiche per la formazione psicologica degli operatori del mondoivo.