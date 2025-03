Sport.quotidiano.net - Spogliatoi, Stellone: "Bravi, non era facile"

"Siamo stati meno belli meno del solito". Misteranalizza così la partita e la prestazione dei suoi: "L’intera squadra però ha interpretato bene la gara dimostrando un grande spirito. Partita rovinata da un arbitro non in giornata. La loro bella azione del vantaggio è stata propiziata da un fallo su Obi. C’era inoltre un rigore con espulsione verso il portiere avversario". Una Vis che è ancora una volta costretta a recriminare una conduzione di gara avversa: "Abbiamo faticato – aggiunge il tecnico – a prendere le misure ma faccio i complimenti ai ragazzi per la reazione. Il gol subìto avrebbe potuto togliere delle certezze. Dopo due sconfitte consecutive è stato importante non perdere. Nel secondo tempo ci abbiamo provato ma è stata una partita più contratta, avara di conclusioni.