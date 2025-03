Gqitalia.it - Spike Lee incantato da Marcus Thuram a San Siro per Inter-Feyenoord

C'era un tifoso nerazzurro molto speciale martedì 11 marzo a Sanper, partita che ha visto passare l'ai quarti di Champions League:Lee. Il regista americano, avvistato in città nel pomeriggio per un presunto incontro (di lavoro?) con Adriano Celentano, di sera si è trasferito allo stadio per seguire il ritorno degli ottavi di Champions tra.FCnazionale Milano v- UEFA Champions League 2024/25 Round of 16 Second LegLee a bordo campo prima della part6itaCiancaphoto Studio/Getty ImagesGrandissimo appassionato di sport,Lee ha assistito alla partita a bordo campo e, a fine gara, ha salutato calorosamente l’attaccante dell’. I due si sono scambiati un abbraccio e il giocatore ha regalato al regista una maglia autografata.