Spike Lee a San Siro per vedere Inter-Feyenoord: le foto

C’era ancheLee allo stadio di Sandi Milano a. Il regista americano spettatore d’eccezione della gara di ritorno degli ottavi di finale, vinta dai nerazzurri per 2 a 1: vittoria che è valsa il passaggio agli ottavi per la squadra di Simone Inzaghi.Lee a San, l’abbraccio con Marcus ThuramMilan’s Marcus Thuram, left, shakes hands withLee during a Champions League round (AP Photo/Luca Bruno)associated Press / LaPresseLee, grandissimo appassionato di sport, ha assistito alla partita a bordo campo e ha salutato calorosamente l’attaccante dell’Marcus Thuram. I due si sono scambiati un abbraccio e a fine gara il giocatore ha regalato al regista una maglia autografata.