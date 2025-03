Universalmovies.it - Spider-Man 4 | Sadie Sink farà parte del cast

Leggi su Universalmovies.it

Con la produzione programmata nel corso di quest’anno, per-Man 4 è tempo di pensare al fattore “ing”.Secondo un articolo proveniente da Deadline pare che il primo nome ad aggiungersi alstorico sarà quello di, tra le stelle della serie tv di successo “Stranger Thing“, e prossima interprete principale in “O’Dessa“. Marvel e Sony non hanato al momento iling, ma sembra che possa riguardare o la X-Men “Jean Grey” o un amatissimo personaggio dell’universo-Man, non vi viene in mente nessuno?Come anticipato, le riprese di-Man 4 dovrebbero partire nel corso di quest’anno, al momento Tom Holland è impegnato sul set di “The Odyssey“, il nuovo film di Christopher Nolan, pertanto l’attore non sarà disponibile per un paio di mesi almeno.Sulla trama del quarto film su-Man non sono ancora emersi dettagli, ma è presumibile che possa attenersi alle voci che circolano in rete da qualche tempo, con-Man che potrebbe fare da ponte narrativo tra Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, proprio come descritto in questo nuovo articolo.