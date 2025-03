Game-experience.it - Spider-Man 4, la star di Stranger Things Sadie Sink si unisce al cast: sarà Mary Jane?

Leggi su Game-experience.it

Sony e Marvel hanno annunciato una novità riguardante ildi-Man 4:nota per il ruolo di Max in, farà parte dell’attesa pellicola cinematografica. Secondo il noto sito Deadline, l’attrice ha ottenuto un ruolo importante accanto a Tom Holland, ma non è ancora chiaro chi interpreterà. Le teorie principali puntano su due ipotesi: una nuova versione diWatson, oppure un’inaspettata introduzione di Jean Grey degli X-Men, segnalando così un possibile crossover con il mondo mutante.Ricordiamo cheè una delle giovani attrici più promettenti di Hollywood, e la sua partecipazione a-Man 4 rappresenta un’importante aggiunta al franchise. Aggiungiamo inoltre che dopo gli eventi di No Way Home, il film prenderà una direzione diversa, distanziandosi dai personaggi già conosciuti.