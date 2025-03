Lanazione.it - Spezia, una città che sogna: “Carattere e cuore, possiamo volare alto”

La, 12 marzo 2025 – C’è unachead occhi aperti sulle ali dell’entusiasmo per le gesta di una squadra capace di recitare il ruolo da protagonista fin dalle prime giornate. Oltre 10mila tifosi hanno esultato domenica per la vittoria dellonel derby contro il Pisa, con un ‘Picco’ che ha dato spettacolo per intensità,, passione messi in mostra prima, durante e dopo la gara. Insieme a loro le migliaia di spezzini che, non solo in, hanno seguito la partita in tv. Al settimo cielo Emanuele Simani presente al derby: “Emozioni a non finire, il ‘Picco’ è stato strepitoso, dal gol di Pio ci sono stati quindici minuti di fuoco con un tifo a dir poco incredibile. Sarebbe stato impossibile per qualunque squadra resistere ad un assedio canoro di questo tipo. I giocatori aquilotti si sono galvanizzati da una spinta simile, sono letteralmente volati sull’entusiasmo”.