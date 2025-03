Sport.quotidiano.net - Spezia non vuole fermarsi. Occhi puntati sul Cesena. Romagnoli in gran forma. Attenti al bomber Shpendi

Dal Mar Ligure all’Adriatico. Losi sposta a(che dall’acqua salata dista una quindicina di chilometri) per la trentesima giornata stagionale. Appuntamento sabato alle 15 allo stadio ’Orogel-Dino Manuzzi’ dove gli aquilotti sono stati più volte, al di là dei precedenti con la squadra di casa, quando il Picco si stava adeguando con lavori di ristrutturazione, a partire dall’ inizio del campionato di Serie A, ma non solo. Di sicuro, anche in questa occasione, come le due gare che hanno preceduto il derby dell’8 marzo, Pisa enon giocheranno in contemporanea. I toscani lo faranno successivamente, nella stesso giorno, alle 17.15, sfidando il Mantova all’Arena Garibaldi. Sulla carta sono gli aquilotti ad avere il turno più complicato, sebbene non sia tutto già scritto. Analizziamo dunque chi si scontrerà nello stadiote.