Spazi condivisi nella Capitale: così Cowo® rivoluziona il modo di lavorare a Roma

ildi concepire glidi lavoro sta evolvendo, con il Coworking che si afferma sempre più come una soluzione flessibile e innovativa. In questo contesto,, la Rete dei Coworking indipendenti, rappresenta un autentico punto di riferimento per professionisti, startup e aziende alla ricerca di ambienti moderni, dinamici e su misura. Vivace e cosmopolita, laha accolto con entusiasmo la filosofia di, che pone al centro il valore dellaone, della sostenibilità e delle sinergie tra diverse realtà professionali. Con una rete capillare didistribuiti in punti strategici della città, il Network risponde inconcreto alle esigenze di imprese e professionisti, contribuendo attivamente al suo sviluppo economico, sociale e culturale.Ispirato dalla visione di Massimo Carraro – imprenditore, copywriter e fondatore dell’agenzia Monkey Business –è cresciuto fino a contare oltre 80 strutture tra Italia e Canton Ticino, consolidando la sua posizione tra le realtà più rilevanti nel panorama del Coworking europeo.