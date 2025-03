Tg24.sky.it - Sparatoria in Corso Como a Milano, condannati i trapper Baby Gang e Simba La Rue

Arriva la condanna definitiva per il, 23 anni, con centinaia di migliaia di follower, ai vertici delle classifiche, ma anche protagonista delle cronache giudiziarie negli ultimi anni. La Cassazione ha confermato per lui la pena di 2 anni 9 mesi e 10 giorni, nel processo sullaavvenuta tra il 2 e il 3 luglio 2022, in via di Tocqueville vicino, a. Durante una nottata della movida milanese, rimasero feriti due senegalesi per colpa della. Condanne confermate anche per gli altri imputati, tra cui i 4 anni e 6 mesi per l'amicoLa Rue, già condannato in via definitiva a 3 anni, 9 mesi e 10 giorni per la "faida tra".