Spaccio e ricettazione Due arresti a Frosinone

La Polizia di Stato diha tratto in arresto due soggetti di origine ciociara per i reati di, detenzione di sostanza stupefacente ai fini di, nonché illecita detenzione di arma da fuoco. In particolare, gli agenti della Squadra Mobile della Questura davano esecuzione ad un decreto di perquisizione delegata emesso dalla competente A.G. nei confronti di uno degli indagati presso la relativa residenza sita nella città di, per il recupero di una scheda telefonica utilizzata per compiere svariate truffe telefoniche.Ad inizio attività gli operatori, notando delle presenze sospette nei pressi della suddetta abitazione, procedevano tempestivamente ad introdursi all’interno della stessa al fine di interrompere eventuali attività illecite, perpetrate all’interno, riscontrando la presenza di entrambi gli indagati, di cui uno in quel frangente impegnato nella materiale attività di taglio e confezionamento di sostanza stupefacente.