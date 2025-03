Juventusnews24.com - Sorrento Juventus Next Gen LIVE: Semedo-Afena Gyan davanti, novità nel ruolo di Comenencia. Le scelte ufficiali di Brambilla

di RedazioneNews24Gen: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C 2024/25LaGen torna in campo per tornare alla vittoria dopo le due sconfitte contro Avellino e Altamura: per farlo dovrà batte ilnews24 segueil match dei bianconeri diGen 0-0: sintesi e moviolaMigliore in campoGen: a fine partitaGen 0-0: risultato e tabellinoReti:: Del Sorbo, Guadagni, Cuccurullo, Blondett, Musso, Panico, Guarracino, Cangianiello, Di Somma, Vitiello, Palella. A disposizione: Harrasser, Colombini, Biagetti, Carotenuto, Carillo, Scala, Riccardi, Polidori, Matera, Morleo, Colangiuli, Russo, Esposito.