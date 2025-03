Juventusnews24.com - Sorrento Juventus Next Gen 0-1: Adzic regala i tre punti su rigore! Vittoria importantissima per Brambilla

Leggi su Juventusnews24.com

di Nicolò CorradinoGen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C 2024/25LaGen torna in campo e batte ilgrazie aldinel recupero.news24 ha seguito LIVE il match dei bianconeri diGen 0-1: sintesi e moviola1? Fischio d’inizio – È cominciataGen7? Traversa di Guadagni – Subito una grandissima occasione in avvio per i padroni di casa. Tiro-cross di Guadagni che prende una traiettoria strana e quasi quasi beffa Daffara. Pallone che per fortuna dei bianconeri si stampa sulla traversa.10? Tiro Guadagni – Ancora lui protagonista, questa volta favorito da un errore nell’impostazione di Faticanti.