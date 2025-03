Iodonna.it - «Sono un'attrice non una suora laica». Ma accetta solo alcuni ruoli perché «io sono una testimone dell'amore e della misericordia di Dio»

Claudia Koll è stata ospite a La volta buona nella puntata andata in onda l’11 marzo. Nel salotto di Caterina Balivo, l’ha presentato il suo nuovo libro, Qualcosa di me. Dialogo con un’amica. E ha raccontato il suo percorso di fede senza dimenticare il suo passato artistico. Rivelando che la sua lunga assenza dalle scene è dovuta al fatto che non lestati offertie personaggi adeguati alla persona che è oggi. Giubileo, emozione e attesa tra i fedeli in Piazza San Pietro X Leggi anche › 10 film e serie tv da vedere su Netflix a marzo 2025 Claudia Koll e il Giubileo del 2000Nella vita di Claudia Koll ha avuto un ruolo fondamentale il Giubileo del 2000,quell’anno e in quell’occasione si è avvicinata alla fede.