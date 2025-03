Quotidiano.net - "Sono Luca lo stesso": il nuovo inizio di Carboni

Una ragazza bellissima, in lotta contro un tumore. Giovane ma già esperta, purtroppo: ha perso tutti i capelli, colpa della chemioterapia., storia di oltre due anni fa, è invece al suo primo ciclo di cure all’ospedale Sant’Orsola. La incrocia lì, fra una flebo e l’altra. Lui sì che è un neofita, ha anche paura. Chi non ne ha? Lei fa a: "Che ci fai tu qui?". E poi aggiunge e sorride: "Ci vuole un fisico bestiale, sai?".racconta e canta: la sua malattia, la sua vita, la sua musica, il suo "dolore da cuinati anche i fiori, come intonava De Andrè" dice, rivolto a un teatro Duse di Bologna gremito e impazzito per il cantautotore, il suo cantautore. Si commuovono tutti quandosi mette a cantare e si commuove pure lui. È la prima volta, dopo più di cinque anni (non si esibiva in pubblico da prima del Covid) e soprattutto dopo il tumore che ha per fortuna messo in un angolo.