Ilfoglio.it - Sono entrati in vigore i dazi americani sull'acciaio e all'alluminio europeo. La risposta della Ue

doganali del 25 per centoe importazioni die di alcuni prodotti contenentidall’Unione Europea e da altri partner commerciali, voluti da Donald Trump,in. L'Unione europea ha deciso di rispondere al presidente degli Stati Uniti, per "proteggere aziende, lavoratori e consumatori europei" dall'impatto delle "ingiustificate restrizioni commerciali", ha fatto sapere in una nota la presidenteCommissione Ursula von der Leyen. L'Unione europea applicheràdoganali "forti ma proporzionati" su una serie di prodotti, a partire dal primo aprile. La scelta di Bruxelles interesserà beni per un valore totale di circa 26 miliardi di dollari. Dal primo aprile saranno applicatisu prodotti che vanno dalle barche al bourbon, fino alle moto americane, come le Harley Davidson.