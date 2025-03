Fanpage.it - Sondaggi politici, chi guadagna voti e chi crolla tra i partiti

Leggi su Fanpage.it

Fratelli d'Italia conferma il suo dominio mentre il Partito democratico si ferma. Il Movimento 5 stelle fa un balzo in avanti, stacco FI e Lega, entrambi in calo. Sono alcuni dei risultati del nuovoo politico di Swg per La7.