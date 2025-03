Inter-news.it - Sommer torna in Inter-Feyenoord e prende il controllo dell’area

to tra i protagonisti dell’nella partita col. Il portiere infatti si è distinto nell’impostazione del gioco.RITORNO DA TITOLARE –ha visto il ritorno tra i pali di Yann. Il portiere titolare nerazzurro. Un rientro non banale, anche per abitudini di gioco. E proprio in questo lo svizzero è stato protagonista della gara. Rindo ildella sua area dopo l’assenza per infortunio.PRIMO AD IMPOSTARE –non ha dovuto fare gli straordinari nel suo ritorno in campo, anche se tre parate sono servite. Dove è stato invece molto sollecitato è stato nella costruzione di gioco. L’infatti ha deciso di sfidare il pressing del, insistendo con l’impostazione dal basso per poi trovare spazi da attaccare. Per questo i primi quattro giocatori per tocchi sono Acerbi, Bisseck, Mkhitaryan e appunto il portiere.