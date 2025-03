Internews24.com - Sommer, bellissimo messaggio social post Inter Feyenoord: le parole del portiere – FOTO

di Redazione, ecco arrivare il messaggio dopo il match di Champions League, il portiere dell'Inter Yann Sommer si è ripreso il posto in porta dopo qualche match di assenza dove, al suo posto, era sceso in campo l'ex Genoa Martinez. Una scelta già anticipata da Simone Inzaghi nella conferenza stampa della vigilia pre Inter-Feyenoord. Così aveva svelato infatti il tecnico: «Per quanto riguarda Sommer, domani in porta giocherà lui. Rientra, è con noi da un anno e mezzo, ha fatto grandissime cose e continuerà a farle. Martinez ha fatto queste partite molto molto bene e mi piacerebbe avere da scegliere anche negli altri ruoli, in questo momento non posso». Bene, proprio dopo la gara di ieri con gli olandesi anche la retroguardia svizzera è tornata a farsi sentire su Instagram: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Yann Sommer (@yannsommer) – «The Champions League journey continues! Next up: Quarter-Finals!» (Il viaggio in Champions League continua! Prossimo step: quarti di finale, ndr)