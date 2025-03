Solo l’Occidente conosce la Storia Harry Potter e riassunti vietati | cosa c’è nelle linee guida per la scuola firmate Valditara

Leggi su Open.online

NonBibbia e latino:nuoveper l’asilo, le scuole elementari e le medie fa capolino anche l’educazione affettiva. Il termine non viene menzionato esplicitamente, ma il concetto emerge chiaramente nel capitolo intitolato «Lache educa alle relazioni». L’obiettivo dichiarato è quello di «superare la semplice alfabetizzazione emozionale» e aiutare bambini e bambine a comprendere e valorizzare le differenze di genere, sviluppando così gli «anticorpi» necessari per «contrastare la violenza di genere», che nel documento viene definita «triste patologia» della nostra società. L’idea di fondo è definita: servono basi solide «per un’educazione del cuore». Il documento sottolinea l’importanza di offrire ai più piccoli occasioni concrete per «sperimentare sentimenti come fiducia, empatia, gentilezza e incanto».