Lopinionista.it - “Solo con una parola”, il nuovo singolo di Valerio Scanu

Leggi su Lopinionista.it

ph. by Serafino GiaconeMILANO – Da venerdì 14 marzo torna in radiocon “con una” (NatyLoveYou/ADA Music Italy), brano presentato nella puntata finale del format “Ora o mai più”, condotto da Marco Liorni su Rai 1 in prima serata.Ad un anno dall’uscita di “Presente”, con la sua voce inconfondibile e la sua sensibilità,regala al pubblico un brano intenso che vuole essere un autentico viaggio introspettivo tra le sfumature delle emozioni temporali ed autentiche che contraddistinguono la vita e ne caratterizzano la forza dirompente attraverso i sentimenti.Un brano sulla vita e intorno alla vita in cuisi cimenta anche come autore e firma il brano insieme a Elio De Pasquale. “Questa canzone – racconta– è un viaggio nel profondo della vita di ogni essere umano, nei momenti in cui nella fragilità, una solapuò essere forza per andare avanti”.