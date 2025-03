Ilcampoonline.it - Soliera: Intervento dei Tecnici di Aipo sul Fiume Secchia

Leggi su Ilcampoonline.it

Oggi, su richiesta dell’Amministrazione Comunale di, idisono intervenuti lungo l’argine del, in corrispondenza di un fontanazzo fuoriuscito all’altezza della prima importante area golenale lungo via Canale. L’è stato tempestivo e ha previsto la realizzazione di una coronella per proteggere l’area da eventuali criticità future.Già nella giornata di ieri, idi, in collaborazione con i volontari della Protezione Civile e icomunali, avevano effettuato dei rilievi per determinare la provenienza del problema. Grazie al lavoro sinergico di tutti i soggetti coinvolti, la situazione è stata monitorata e gestita con grande attenzione.Attualmente, una ditta specializzata è al lavoro per mettere in sicurezza l’area e il fontanazzo, mentre sono stati effettuati ulteriori rilievi con sonde specifiche per analizzare la portata e la direzione del