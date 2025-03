Ilgiorno.it - Soldi a una ragazzina in comunità, chiesti quattro anni per induzione alla prostituzione di minorenni

Brugherio (Monza Brianza), 12 Marzo 2025 - La Procura di Monza ha chiesto la condanna a 4di reclusione perdiper un 27enne di Brugherio a processo al Tribunale di Monza per avere offerto "150 euro per due rapporti e la pillola del giorno dopo" ad una ragazza conosciuta in un sito online di incontri che poi si è rivelata una 17enne di origine ucraina fragile, ospite di unaprotetta per minori monzese per via del suo passato di abusi da parte di un vicino di casa e di difficoltà per l’assenza del padre e problemi con la madre. I fatti contestati sono emersi nell’agosto del 2018 quando l’allora 17enne, una sera che era in libera uscita, era tornata oltre l’orario consentito infacendosi accompagnare da un uomoguida di una Mercedes.